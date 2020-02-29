شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الزمالك يعلن شطب عضوية عمرو الجناينى من القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبرر مرتضى منصور انسحابه من مباراة القمة التى كان مقررا لها الاثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بأنه حافظ على لاعبى الفريق الأبيض من الإجهاد.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :"عدم لعب القمة حافظ على أولادى في الأهلى والزمالك، وأن لاعيبة الزمالك أحرزوا هدفا في آخر دقيقة أمام الترجى وهذا معناه أنهم حصلوا على راحة بشكل جيد".

Advertisements

وأضاف رئيس نادى الزمالك، أن مباريات الفريق الأبيض التي تخلو من الأولتراس عادة ما تكون شيئا مفرحا، ومؤكدا أن يوجه الشكر لجمهور النادى على الدعم الكبير الذى قدمه لفريقهم أمام الترجى التونسى قائلا :" جمهور الزمالك واعى ومحترم وأشكر اللاعبين اللذين أثبتوا أنهم رجالا على قدر المسئولية التي كانت موكلة لهم".

وخرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه في أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي بنفس النتيجة.