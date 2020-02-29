شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى من استاد القاهرة للمطار مباشرة بعد ثلاثية الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، تحرك فريق الترجى التونسى من استاد القاهرة إلى مطار القاهرة مباشرة عقب انتهاء مباراة الفريق التونسى مع الزمالك، والتى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

غادر فريق الترجى التونسى إلى مطار القاهرة، للسفر إلى تونس مباشرة عقب انتهاء المباراة، استعدادا لخوض مباراة العودة التى ستجمعه بالزمالك يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس.

Advertisements

وكان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد أكد فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”، أن الزمالك سيسافر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 من مارس المقبل، حتى يكون مُستعدًا لخوض مباراة العودة التى ستقام على ستاد رادس بتونس.

وفضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

يذكر، أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.