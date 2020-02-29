شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد انفعال مرتضى منصور على دكة لاعبى الزمالك بسبب هذا اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على دكة فريقه بسبب أحد اللاعبين خلال اللقاء الذي جمع الفريق بالفارس الأبيض اليوم الجمعة.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

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فيما لعب الترجي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: معز بن شريفية، وخط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي، وفي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

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وخاض الزمالك فى البطولة الحالية مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذي واجه فيه جينيراسيون السنغالي ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجي اليوم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويسعى الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.