شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط الفوز على نهضة بركان لإلغاء عقوبة الـ 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية لاعبيه بالتراجع عن تطبيق عقوبة خصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب حال فوز الفريق على نهضة بركان فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء الاحد المقبل فى ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد السويس الجديد .

وكان المجلس قد وقع عقوبة على لاعبيه 100 الف جنيه وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب برباعية دون رد كما تم إسناد منصب المدير الرياضى ومدير الكرة بالنادى لعبد الظاهر السقا كابتن الفراعنة الاسبق.

كما عقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبي ناديه للحديث عن مباراة نهضة بركان المغربى طالبهم خلالها بضرورة فتح صفحة جديدة بداية من التركيز فى مباريات الكونفدرالية ثم تعديل نتائج الفريق محلياً على صعيد بطولة الدوري مشدداً على ضرورة الالتزام وتجنب الخروج عن النص لتجنب العقوبات المغلظة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .