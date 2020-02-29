رضا البلتاجي : هدف الزمالك أمام الترجي صحيح..والمغربي أفضل حكم في أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي ، على مستوى الحكم المغربي رضوان جيد الذى أدار مباراة الزمالك و الترجي التونسي التي أقيمت الجمعة فى ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا وشهدت فوز الأبيض 3 / 1 بإستاد القاهرة.
تابع البلتاجي لـ " الخليج 365 " : رضوان جيد أفضل حكام أفريقيا حالياً يدير المباريات بإحترافية كبيرة ولا يجامل فريق على آخر ، مؤكدأ أن قراراته في مباراة الزمالك صحيحة و أن هدف الزمالك الثاني في مرمى الترجي صحيح 100 % ونفس الامر لضربة جزاء الزمالك أيضاً الذى أحرز منها محمود علاء الهدف الثالث قرار صحيح 100 % ، وتحركاته في المباراة رائعة، مؤكداً أنه سيكون من العناصر الأساسية في البطولات القارية المقبلة وعلى رأسها كأس العالم.
أضاف عضو البرلمان أنه يطالب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- حماية الحكم رضوان جيد الذى أدار مباراة الزمالك و الترجي بعد واقعة " شد " لاعب لقميص الحكم خلال المباراة ومعاقبة هذا اللاعب.
فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ، ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .
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