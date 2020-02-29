رمضان صبحي يستعين بـ"حقنة" للقضاء على التهابات العضلة الخلفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الجهاز الطبي للأهلي بحقن رمضان صبحي لاعب الفريق بـ"حقنة" مُسكنة للآلام للقضاء على الالتهابات التي يعاني منها اللاعب في منشأ العضلة الخلفية والتي جعلت الجهاز الفني للفريق يستبعده من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا ، ومن المقرر أن يتم "حقن" رمضان صبحي خلال الساعات المقبلة حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.
وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن رمضان صبحي لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة صن دوانز غداً بالقاهرة حيث سيتواصل غياب اللاعب عن المباريات بسبب الالتهابات التي يعاني منها في منطقة العضلة الخلفية.
وقال مصدر فى الأهلى أن إصابة رمضان صبحي تماثل للشفاء من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات الفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة.
وأوضح المصدر أن رمضان صبحى عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة، الأمر الذى تسبب فى تأخر عودته للملاعب، ويخشى الجهاز الفنى من تجدد الإصابة حال مشاركته فى المباريات، مؤكداً أن اللاعب لا يعانى من إصابة قوية ولن يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة كما تردد مؤخراً.
وأكد المصدر أن الجهاز الفنى للفريق فضّل استبعاد رمضان صبحى من مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا المقرر لها مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال بسبب هذه الالتهابات التى ستختفى فى غضون الساعات المقبلة حسب تقدير الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.
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