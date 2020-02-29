شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: استبعاد كهربا من مواجهة صن داونز عقاب داخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي ، وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من راوندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.

Advertisements

تقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.

على صعيد آخر، يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها غداً، الجمعة، على استاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.