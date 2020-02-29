شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. استبعاد كهربا ورمضان صبحي فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1 فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3. كارتيرون: الزمالك قطع نصف الطريق للتأهل وعلينا القتال فى رادس أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون: عدم خوض القمة لم يخدمنا وعلينا أن نكون متواضعين كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا يرغب في الإفصاح عما قاله للاعبي فريق بين شوطى مباراة الزمالك و الترجي، من منطلق أنه مازالت هناك مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا." حسام البدري و جهاز المنتخب فى مباراة الزمالك و الترجي بدوري أبطال أفريقيا حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي حضور مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا ومشاهدة اللقاء من مقصورة استاد القاهرة الدولي. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. استبعاد كهربا ورمضان صبحي Advertisements أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي ، وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من راوندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا. الأهلي يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة.. اعرف السبب تراجعت إدارة النادى الأهلى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.