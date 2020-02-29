شكرا لقرائتكم خبر عن توجو تحدد 29 مارس لمواجهة الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

ويبحث مسئولو منتخب مصر تعديل موعد السفر بعد مباراة توجو بالقاهرة على أن يصل الفراعنة صباحاً إلى توجو ومن ثم الحصول على راحة والتدريب مساءاً، على أن يعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري جلسة خلال الساعات المقبلة من أجل التنسيق للمعسكر وموعد إنطلاقه وموعد السفر إلى توجو.

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ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".