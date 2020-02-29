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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 شهدت العديد من الااخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة.. اعرف السبب
تراجعت إدارة النادى الأهلى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين.
القيعى: الأهلى سيتأثر بالساعة البيولوجية عقب مواجهة صن داونز
وجه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة الى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه يجب أن تمنح المارد الأحمر راحة اطول عقب مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا.
ارتياح في الأهلي بعد احتساب الفريق فائزاً على الزمالك بعد انسحابه
سادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي، بعد اتخاذ اتحاد الكرة قراراً باعتبار الفريق فائزاً على الزمالك في مباراة القمة، التي كان مُحدداً لها يوم الاثنين الماضي والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز وتخلف عنها فريق نادي الزمالك .
سوبر كورة.. الدكة تهدد بقاء "الكبار" فى الأهلي
بات موقف نجوم الأهلى الكبار فى الاستمرار بصفوف الفريق الأحمر غامضا، فى ظل ابتعادهم عن المشاركة فى المباريات، ورغبة البعض منهم فى المشاركة أساسيا، بدلا من دور الموظف، فى ظل مشاركتهم بشكل أساسى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، وهو ما يجعل مستقبلهم داخل قلعة الجزيرة في خطر.
كشف مصدر فى النادى الأهلى أن إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق ليست قوية كما تردد خلال الساعات الماضية، ولم تتجدد خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن اللاعب تماثل للشفاء من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات الفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة.
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