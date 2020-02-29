شكرا لقرائتكم خبر عن "الشجاع" رضوان جيد يحكم سيطرته علي موقعة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الترجي

المسابقة : ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة :رضوان جيد

المساعد الأول : لحسن ازجاو

المساعد الثاني : مصطفي اكركاد

الحكم الرابع : عادل زوراك

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ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : رضوان جيد

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : لم يتأثر الحكم المغربي رضوان جيد بجميع الأعتراضات التي تعرض لها من قبل لاعبي الترجي خاصة في الدقيقة 75 عندما أحتسب هدف صحيح لصالح الزمالك احرزه اللاعب بن شرقي بدون ارتكاب أي مخالفة وقرار صحيح من الحكم باحتساب الهدف ونتيجة لذلك أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الترجي محمد بن رمضان والذي لم يشد فانلة الحكم ، وكان يجب أن يطرد لاعب الترجي شمس الدين الذوادي الذي أرتكب مخالفة شد فانلة ، كما أشهر البطاقة الصفراء لحارس المرمي بن شرفية , وفي الدقيقة 92 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الزمالك بن شرقي نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب الترجي شمس الدين الزوادي .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : قدم الحكم نموذجا ممتاز في اللياقة البدنية وتحرك في كل أرجاء ميدان اللعب بأستخدام أسلوب الجري المتنوع والتحرك الصحيح خاصة داخل مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من طارق حامد في الدقيقة 45 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد ، وتغاضي عن انذار لاعب الترجي كوليبالي في الدقيقة 9 نتيجة التهور. كما أنذر كلا من محمد بن رمضان ، محمد يعقوبي في الدقائق 57 ، 75 نتيجة التهور والأعتراض علي قرار الحكم .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون بأحتساب المخالفات القريبة في الدقائق 8 ، 36 ، 61 بتقدير صحيح ، وأشار علي حالات التسلل في الدقيقة 49 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : تعاون بالقرار في الدقيقة 46 بتقدير جيد .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.