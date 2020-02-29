شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج فراعنة السلاح فى البطوله الأفريقية بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب السلاح فى مواصلة حصد الميداليات على صعيد الفرق والفردي فى البطولة الأفريقية المقامة بغانا .

وجاءت نتائج اليوم كالتالي :

منافسات الفرق للرجال والآنسات تحت 20 سنة فاز فريق سلاح الشيش على الجزائر 45/29 ومثله محمد حمزة ويوسف سناء و محمد الشرقاوى ويوسف فودة على الجزائر وحصد ذهبية ..وفازت نهى هانى وجنى مصلح و سلمى هانى وملك ماهر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ويدرب منتخبنا احمد على تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة .

وفى سلاح المبارزة " رجال"حصل منتخبنا على ميدالية ذهب بعد فوزه على ليبيا 45/25 ومثل الفريق محمد ادم و ابراهيم رمضان و محمد السيد

ويدربه اسلام جمال .

فاز فريق سلاح السيف على السنغال 45/6 فى لقاء من جانب واحد وحصل لاعبونا على المركز الأول والميدالية الذهب ومثله مدحت معتز و مازن العربى و ادهم معتز و إياد معروف.. ويدرب منتخبنا جمال عبد اللطيف .

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خسر فريق الآنسات تحت 20 من الجزائر 39/45 فى سلاح السيف ليحصل منتخبنا على الميدالية الفضية وخطف الجزائر الذهبية بعد تألق لاعباته..ومثل مصر سارة شومان " الحصان الأسود"ولينا وليد وجنى شريف البكرى وجنى مدحت البكرى .

أما على صعيد الفردي سيف المبارزة تحت 15 سنة شباب وشبابات حصل محمود السيد سامى على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزه على لاعب غانا الذى حصل على المركز الثانى والميدالية..وحصل فارس البغدادلى على الميدالية الذهبية بعد فوزه على لاعب غانا 15/2 فى مباراة سهلة وحصد محمد البهى على ذهبية بعد خسارته من لاعب الجزائر 4/15 .

فازت مايا شلش بالميدالية الذهبية بعد تخطيها زميلاتها أينور الشامى 15/10 وحصدت المهزومة الميدالية الفضية ..وحصلت ريناد الدكش على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تفوقها على لاعبة أوغندا 15 / 9..وتفوقت ملك ماهر وفازت على سلمى هانى 15/9 وفازت مصر بميداليتين ذهب وفضة .