شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لـ ”الخليج 365”: فزنا على حامل اللقب مرتين متتاليتين.. ومباراة رادس لن تكون سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فريقه يحترم الترجى التونسى، حامل اللقب فى أخر نسختين، وذلك بعدما حقق الأبيض الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وشدد أمير مرتضى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عقب المباراة، على أن مباراة اليوم انتهت ولابد أن يُقاتل الفريق فى مباراة العودة، قائلاً: "مباراة وانتهت والمهمة لم تنتهى بعد، ولابد أن نقاتل نموت نفسنا ونحترم الترجي ولقاء العودة لن يكون سهل".

أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك، إلى أن مباراة الزمالك فى رادس ستكون ليست بالسهلة لأنك ستقابل حامل اللقب بعد الفوز عليه مرتين متتاليتين، قائلاً: "ليس معنى أنك فوزت على حامل اللقب مرتين متتاليتين أن المباراة ستكون سهلة، ولكن هو شوط أول انتهى هنا وهناك شوط ثاني فى رادس سيكون له استعدادات خاصة

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كما توجه أمير مرتضى بالشكر لجماهير نادى الزمالك، قائلاً: "الجمهور فرق معانا فى المباراة بصورة كبيرة".

يذكر، أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.