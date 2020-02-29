مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم | كورة اون لاين

يستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز، على استاد السلام، غدا السبت الموافق 29 فبراير، في إطار ذهاب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز
وتقام المباراة على ستاد السلام، في تمام الساعة السادسة مساء
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز على قناة beIN Sports HD 1.
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