الزمالك يتقدم باعتذار رسمي لجماهير الترجي التونسي.. وهذا هو السبب

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، باعتذار رسمي لجماهير الترجي التونسي، وذلك بعد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك مع الترجي، التي اقيمت مساء الجمعة، في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الابيض بثلاثة اهداف مقابل هدف.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية : "أعتذرلكل تونسي عن أي تجاوز من أي فرد من شركة الأمن، وجمهور الترجي لم يتعرض للتفتيش أثناء دخوله الملعب، والشماريخ كانت معهم"، مضيفا : "أشكر مديري أمن القاهرة والجيزة، على الجهد الذي بذلوه، حيث كان هناك 40 ألف مشجع في استاد القاهرة، و60 ألف في نادي الزمالك، دون حدوث أي اعمال شغب".
وأوضح: "أريد أن أوضح للسفير التونسي في مصر أن الصدام الذي حدث بين الجمهور التونسي والأمن الخاص بالمباراة، لم تكن الشرطة طرفًا به".
واختتم مرتضى تصريحاته قائلا: "أشكر لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون"، مضيفا :"جلست معهم في نهاية شهر يناير وأبلغتهم بأنهم سيواجهون 5 مطبات، وأعطوني وعدًا وأظهروا أنهم رجال".
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