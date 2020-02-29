

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شطب عضويه المحاسب عمرو الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لإدارة اتحاد الكرة من نادي الزمالك. عمرو الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لإدارة اتحاد الكرة من نادي الزمالك. وشدد على أنه حسب لائحه النادي اضر بمصالح الزمالك

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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يشطب عضوية عمرو الجنايني.. ومرتضى منصور: أضر بمصالح النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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