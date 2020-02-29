رياضة | واتفورد ضد ليفربول.. ‏فيروس كورونا قد يكلف الريدز فقدان لقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واتفورد ضد ليفربول.. ‏فيروس كورونا قد يكلف الريدز فقدان لقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي واتفورد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب واتفورد الدولي.



فيروس كورونا قد يكلف الريدز فقدان لقب البريميرليج قبل مواجهة واتفورد ضد ليفربول: حيث قالت صحيفة ليفربول إيكو:"‏منذ تفشي فيروس كورونا ، استمرت المناقشات على مستوى عالٍ في المنظمة وإذا لزم الأمر ، سيقوم مجلس إدارة الدوري الإنجليزي بإجراء مكالمة حول كيفية تسوية الترتيب العام ‏تواصل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مراقبة الوضع مع أخذ أحدث نصيحة من الحكومة". Advertisements

وأضافت:"الحكومة الإنجليزية قد تتخذ قراراً بإيقاف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز من أجل محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خوفًا من أن يضرب إنجلترا كما فعل في إيطاليا، لا يوجد أي ضمان لتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم إيقاف الموسم قبل نهايته وعدم استكمال باقي الجولات، على الرغم أن ليفربول يتفوق بفارق 22 نقطة على أٌقرب منافسيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ليفربول قد لا يتوج باللقب المحلي حال إلغاء المسابقة بسبب إنتشار فيروس كورونا، ليفربول لن يضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إذا أمرت الحكومة البريطانية بإلغاء جميع الأحداث الرياضية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".