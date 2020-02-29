رياضة | ساديو ماني يتحدث عن أسرته وبداية حياته الكروية حتي الانضمام لصفوف ليفربول

أجرى النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي حوارا مع شبكة BBC العالمية تحدث فيه عن أسرته بالإضافة إلي بداية حياته الكروية حتى الانضمام لصفوف الريدز.

تعرف علي ما قاله نجم ليفربول ساديو ماني:

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قال ماني:"عائلتي رفضوا ان العب الكرة وتوجب عليّ الذهاب للمدرسة لذا لقد اثبت خطئهم الآن، ‏لو نظرت الى من أين أتيت من قرية صغيرة في عاصمة السنغال "داكار" فكانت بدايتي صعبة جداً لكن ذلك جزء من الحياة ولديك حلماً وتريد المواصلة كل يوم عليك ان تتحلى بالإيمان بنفسك ولاتستسلم ابداً وهذا الشيء الأساسي وان تضع ماتريده في ذهنك لعبت في النمسا ثم ذهبت الي ساوثهامبتون ومن بعده انا هنا في صفوف نادي ليفربول".

وأضاف ساديو ماني:" شعبية ليفربول أصبحت كبيرة في السنغال لم يكن الأمر كذلك قبل سنتين، لقد كانوا يشجعون مدريد او برشلونة لكن الان الجميع يشجع ليفربول. عندما يلعب ليفربول أشبه عندما يلعب المنتخب الوطني واذا سنفوز باللقب فسيكون ذلك كبيراً انا احب السنغال كثيرا، لا احب الحديث ‏عن أعمالي الخيرية في البلد لا احب التحدث عن ذلك، انا لست السبب فيهم. هؤلاء الناس كانوا بحاجة لمثل هذه الأمور وكنت موجوداً لمساعدتهم، لا استحق الثناء في ذلك".

واختتم نجم ليفربول تصريحاته كاملا:"يورجن كلوب شخص بارع في مايقوم به ويمنح لاعبيه مسؤولية أكبر على الملعب وهو شيء مهم جداً. بالوقت ذاته انه ودود جداً مع لاعبين وهذه واحدة من أقوى نقاط قوته اتمنى ان يبنوا له تمثالاً خارج آنفيلد لأنه مدرب عظيم وهو يقوم بعمل جيد للنادي واللاعبين، بالنسبة لي البريميرليج افضل دوري بالعالم وبكل مباراة عليك ان تعطي 100%، هذا مانحاول فعله دوماً وما اعتقد انه يعمل بشكل جيد لكن علينا مواصلة ذلك. هدفنا من البداية كان الفوز بالدوري وهو إنجاز عظيم للنادي وللجماهير".