رياضة | مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز السبت 29 / 2 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز السبت 29 / 2 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، مساء اليوم 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن من افسات ذهاب دور الثمانية للبطولة القارية.

ويدخل الأهلي المباراة وسط جماهيره، أملًا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل الارتياح بمباراة العودة. Advertisements

وإلتقى الفريقين بنفس الدور الموسم الماضي، وحقق صن داونز تأهلًا على حساب الأهلي بعدما فاز بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.