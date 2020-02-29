رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد القاهرة الدولي في السادسة من مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.