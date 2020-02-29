رياضة | 2 سوبر وإنسحاب.. حصيلة مباريات الزمالك في "فبراير الأبيض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 سوبر وإنسحاب.. حصيلة مباريات الزمالك في "فبراير الأبيض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء شهر "فبراير" حافلًا بالإنتصارات المدوية واللحظات السعيدة لفريق الزمالك وجماهيره العاشقة لكرة القدم، بعدما اختتم الفارس الأبيض مبارياته خلال هذا الشهر بفوز ساحق على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك 7 مباريات خلال شهر "فبراير"، حقق 4 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة اعتبارية بعد انسحابه من لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، سجل الفارس الأبيض 10 أهداف، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف منهم هدفين اعتباريين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير نتائج مباريات الزمالك خلال شهر فبراير:-

- الزمالك × أول أغسطس:

بدأ الزمالك مبارياته خلال شهر فبراير الحالي بالتعادل سلبيًا مع فريق أول أغسطس الأنجولي في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل بشكل رسمي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل "وصافة" المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، خلف مازيمبي "المتصدر" بـ 14 نقطة.

- الزمالك × حرس الحدود:

حقق فريق الزمالك فوزا سهلا على حساب حرس الحدود بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي جمعتهما يوم 5 فبراير الجاري.

- الزمالك × الإسماعيلي:

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واصل فريق الزمالك نتائجه الجيدة خلال شهر فبراير وتغلب على فريق الإسماعيلي بنتيجة 2 / 1 في الدوري الممتاز.

- الزمالك × الترجي:

تغلب فريق الزمالك على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير بالعاصمة القطرية "الدوحة" ليتوج الفارس الأبيض بلقب البطولة الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

- الزمالك × الأهلي:

نجح فريق الزمالك في التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" يوم 20 فبراير، بعدما فاز عليه بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- الزمالك × الأهلي:

انسحب الزمالك من مواجهة غريمه الأهلي في مباراة القمة 119 بالدوري الممتاز، ولم يحضر الفريق الأبيض لملعب المباراة، وحرر محضرًا يفيد بأن اتوبيس الفريق لم يتمكن من الوصول إلي ستاد القاهرة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية، واعتمد اتحاد الكرة الأهلي فائزا بالمبارة 2/0 وخصم 3 نقاط أخري من الزمالك نهاية الموسم وتغريمه 200 ألف جنيه.

- الزمالك × الترجي:

اختتم فريق الزمالك مبارياته في شهر فبراير بتحقيق فوز ثمين على فريق الترجي التونسي 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في نصف نهائي البطولة الإفريقية.