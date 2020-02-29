الامارات | اتحاد كلباء يكسب الفجيرة في مواجهة الفرص الضائعة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يكسب الفجيرة في مواجهة الفرص الضائعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اتحاد كلباء فوزاً مثيراً على مضيفه الفجيرة بهدف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 12 نقطة.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجمي الفريقين فرصاً سهلة للتسجيل، لو استغل نصفها لتم تسجيل أهداف غزيرة.

وبهذه النتيجة، جدد اتحاد كلباء انتصاره على الفجيرة في الموسم الحالي، وأوقف سلسلة خساراته في الفترة الماضية، إذ استعاد نغمة الانتصارات بعد خمس خسائر متلاحقة.

وكان اتحاد كلباء البادئ بالهجوم في المباراة التي حضرها 1413 متفرجاً، وكانت أولى المحاولات عن طريق الهولندي نافاروني، الذي سدد كرة أعلى العارضة (3).

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وافتتح اتحاد كلباء التسجيل، عن طريق التوغولي بينيل مالابا في الدقيقة (4)، بعد أن كسر البرازيلي واندرسون مصيدة التسلل، وانفرد بالمرمى ومررها إلى مالابا المتحرر من الرقابة ليسددها داخل المرمى.

وكاد الفجيرة أن يدرك التعادل، بعد تسديدة خادعة من لاعبه البرازيلي غابريل، من خارج الجزاء، أمسك بها حارس كلباء جمال عبدالله على مرحلتين (11).

ومنح حكم المباراة ضربة جزاء لمصلحة اتحاد كلباء، بعد إعثار اللاعب فهد سبيل للاعب مالابا، إلا أن مهاجم اتحاد كلباء، البرتغالي ريكاردو غوميز، سددها إلى الخارج (16)، مضيعاً على فريقه فرصة تعزيز النتيجة.

وفي الشوط الثاني، ضغط الفجيرة، وكانت أولى محاولاته عن طريق البرازيلي جيفرسون، الذي سدد رأسية قوية لكنه ارتكب خطأ على الحارس، مضيعاً فرصة التعديل (49)، وعاد اللاعب نفسه ليسدد كرة من وضع مريح إلى خارج المرمى (55).

وأضاع الفجيرة فرصة التعديل، بعد تسديدة للبرازيلي جوناثان مرت بجوار القائم (70)، كما أضاع الغاني أسانتي فرصة أسهل وهو بمواجهة المرمى (83).