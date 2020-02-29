الامارات | 200 جنسية شاركت في «تنس دبي» منذ 1993

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنسية شاركت في «تنس دبي» منذ 1993 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بطولات «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفين، صلاح تهلك، بأن نجاحات بطولات «تنس دبي» للسيدات والرجال، كانت وراء استقطاب نخبة لاعبي ولاعبات الكرة الصفراء من 200 جنسية منذ ولادة البطولة عام 1993، منها 33 جنسية سجلت حضورها في نسخة 2020 المقامة حالياً في ملاعب منطقة القرهود في دبي، بإجمالي جوائز بلغت 5.9 ملايين دولار.

ويسدل الستار على بطولة «تنس دبي» اليوم بتتويج بطل النسخة 28 للرجال، التي تأتي بعد أسبوع فقط من تتويج الرومانية سيمونا هاليب بلقب النسخة 20 للسيدات.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»، إن: «بطولات تنس دبي تمثل نموذجاً مصغراً عن حالة التجانس بين الجنسيات كافة التي تعيش على أرض الدولة، خصوصاً أن البطولة التي تحتفل هذا العام بالذكرى 28 لولادتها، نجحت على مدار تاريخها في استقطاب نخبة نجوم الكرة الصفراء من 200 جنسية وبلد مختلف من حول العالم، بالصورة ذاتها لظهور لاعبين ولاعبات في نسخة 2020 الذين مثلوا 33 جنسية شاركوا في البطولة».

وأوضح: «ليس غريباً عن الإمارات التي ترفع دائماً شعار التسامح في أن تمثل نموذجاً يحتذى به على صعيد التعايش واحترام الحضارات والثقافات والأديان كافة، وهي القيم ذاتها التي ترتكز عليها بطولات سوق دبي الحرة على مدار تاريخها، التي استقطبت أبرز نجوم الكرة الصفراء من شتى أنحاء المعمورة، ما أسس لصداقات عدة ليس على صعيد اللاعبين فحسب بل طالت عائلاتهم التي باتت تحرص في كل عام على القدوم إلى دبي لمتابعة بطولاتها، بالصورة ذاتها التي سجلتها نسخة 2020، في ظل حضور 37 فرداً مثلوا عائلات سبع لاعبات وخمسة لاعبين نافسوا على لقبي بطولات السيدات والرجال».

وأكمل: «روح العائلة التي تتمتع بها بطولات سوق دبي الحرة بجانب عوامل الأمن والأمان التي تُعد من سمات دولة الإمارات التي تحظى بتعايش أكثر من 200 جنسية على أراضيها، كانت من أبرز العوامل التي ساعدت في كل عام على عودة عوائل اللاعبين واللاعبات إلى دبي».

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وعن أكثر الجنسيات التي شاركت بتاريخ البطولة، قال تهلك: «تتنوّع قائمة الجنسيات بصورة سنوية، إلا أن الغلبة تذهب للاعبي أوروبا بشقيها الشرقي والغربي، متبوعة بلاعبي ولاعبات الصين، وهو أمر طبيعي لما تمثله مدينة دبي من موقع جغرافي قريب من هذه الدول، إلا أن اللافت في نسخة 2020 أيضاً التواجد الكثيف للتنس الأميركي خصوصاً على صعيد العنصر النسائي، ما يعكس حجم الثقة التي يوليها نجوم الكرة الصفراء في هذه البطولة، التي لطالما كانت السباقة عالمياً في منح السيدات جوائز مالية توازي من حيث القيمة تلك الممنوحة في بطولات الرجال، حتى إنها تتفوق على صعيد المركز الأول بعد أن حصلت الرومانية هاليب على 696.8 ألف دولار، مقارنة بـ565.7 ألف دولار ستمنح للفائز بنسخة الرجال».

واختتم: «التنوّع الكبير في الجنسيات المشاركة يؤكد مجدداً مدى عراقة ومكانة بطولات (تنس دبي) على الساحة الدولية، إذ ليس بغريب تواجد 20 بطل عالم على مدار تاريخها يمثلون جنسيات مختلفة، ومن أبرزهم بالتأكيد الأسطورة السويسري روجيه فيدرر صاحب الألقاب الثمانية في دبي، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي عاد للمشاركة في البطولة منذ لقبه الأخير في 2013 بطموح حصد لقبه الخامس».

اليوناني تسيتسيباس إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً، إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز أمس، على البريطاني دانيا إيفانس المصنف 33 عالمياً بمجموعتين دون ردّ (6-2 و6-3)، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود في دبي.

ويلتقي تسيتسيباس في النهائي اليوم، الفائز في نصف النهائي الثاني الذي جمع في ساعة متأخرة من مساء أمس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً (حامل لقب البطولة 4 مرات)، والفرنسي غاييل مونفيس المصنف التاسع عالمياً.