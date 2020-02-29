الامارات | المصري زيادة بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري زيادة بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق الفارس المصري مُودا زيادة على صهوة الجواد «موروكو»، بلقب النسخة التاسعة لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة خمس نجوم، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها الفارس زيادة لقب الكأس.

وبهذا الفوز تكون قد رجحت كفة ميزان مشاركة الفرسان العرب في البطولة، ونيلهم اللقب للمرة الخامسة عبر تسع دورات شهدتها البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2010.

وتوّج الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق الدكتور غانم الهاجري، وباتريك عون من شركة لونجين راعية منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، الفائزين، بحضور سفير البحرين لدى الدولة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من مسؤولي اتحادات الفروسية في الدول العربية وجمع كبير من الضيوف، وجمهور قفز الحواجز.

Advertisements

وجاءت منافسة الكأس من جولتين، وصمم مسارهما بحواجز ارتفاعها 160 سم عند قمة هرم بطولات قفز الحواجز الدولية والأولمبية، وتنافس في الجولة الأولى 38 فارساً وفارسة، وصعد منهم إلى الجولة الثانية تسعة فرسان، «فارسان بنتيجة دون خطأ، وخمسة فرسان برصيد أربع نقاط جزاء، وفارسان بنتيجة خمس نقاط جزاء في الجولة الأولى».

ويشهد ميدان نادي أبوظبي للفروسية مستضيف فعاليات البطولة، اليوم أربع منافسات تبدأ بمنافسة للفرسان الأشبال، ومن بعدها منافسة للفرسان من فئة الناشئين، والمنافسة الثالثة على كأس الشراع من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز 150 سم من فئة خمس نجوم، وتختتم فعاليات البطولة بمنافسة كأس الأمم للفرق برعاية لونجين، وتتنافس على ألقابه وجوائزه البالغة 250 ألف يورو، ست فرق من الإمارات والسعودية ومصر وسورية وألمانيا ونيوزيلندا.

وشكر الفارس المصري مُودا زيادة وهو طبيب صيدلي منذ 2019، الإمارات واتحاد الفروسية والنادي المستضيف لما يقدمونه من جهد لتقديم مثل هذا المستوى من الإنجاز، وشكر والدته ووالده، وكل فريق العمل الذي سانده للوصول به إلى تحقيق لقب كأس البطولة الرفيعة، واتحاد الفروسية المصري، والرعاة، والمدرب كريم الزغبي، والمدرب والألماني يودجر.

وقال في تصريحات صحافية: «أتمنّى أن يكون هذا الفوز بداية لتحقيق المزيد من الانتصارات في ميادين قفز الحواجز».