الامارات | «سيكريت أدفايزر» يُهدي «غودولفين» كأس «ند الشبا» في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيكريت أدفايزر» يُهدي «غودولفين» كأس «ند الشبا» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الجواد «سيكريت أدفايزر» إسطبلات غودولفين لقب كأس بطولة ند الشبا المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2810 متر عشبي (غروب 3)، ضمن الشوط الخامس والرئيس من السباق التاسع في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان، ورعت أشواطه الثمانية مدينة محمد بن راشد (ديستريكت وان)، بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و330 ألف دولار، ونافس على ألقابها 92 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق في شوطه الافتتاحي تألق الجواد «بندر» للوثبة للسباقات، وتوّج بلقب الجولة الثالثة من بطولة كأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة «غروب 1» لمسافة 2000 متر والبالغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار، وتعد بمثابة البروفة المصغرة لسباق «تحدي كحيلة كلاسيك» في 30 مارس المقبل ضمن أشواط كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في سباقات الخيل على العالم، قبل أن تعاود خيول غودولفين التألق، بفوز المهر «ويل أوف ويسدوم» بلقب «ميدان كلاسيك» في الشوط الثاني، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر عشبي لفئة القوائم، وبلغ إجمالي جوائزها 175 ألف دولار.

وتواصلت الإثارة بفوز «بارسيموني» لريدام للسباقات بلقب بطولة «كيرلين» التي جرت في الشوط السادس، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ لمسافة 2000 متر رملي، وبلغ مجموع جوائزها 175 ألف دولار.

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واستطاع الفارس وليام بيوك، قيادة «سيكريت أدفايزر» الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، لانتزاع فوز صريح بكأس ند الشبا، البالغ إجمالي جوائزها 300 ألف دولار، بعد أن حافظ على قدرات الجواد طوال مراحل الشوط، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الـ600 الأخيرة، قاطعاً خط النهاية بزمن دقيقتين و55 ثانية و64 جزءاً من الثانية، بفارق 1.25 طول عن الجواد «دبي فيوتشر» المملوك لغودولفين ايضاً، إنما بإشراف سعيد بن سرور، والذي تولى قيادته الفارس هارلي بنتلي، والذي حل ثانياً، لتكمل «غودولفين» الثلاثية، بحلول «دبي هورايزون»، الذي يشرف عليه ايضاً سعيد بن سرور، بالمركز الثالث، والذي تولى قيادته الفارس كريستوف سوميلون.

وفي بقية النتائج، واصلت خيول «غودولفين» تألقها، بانتزاع الجواد «ستاري سفاري» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، لقب الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 2000 متر عشبي وخصص لخيول التكافؤ بجوائز بلغت 135 ألف دولار، قبل أن يذهب لقب الشوط الرابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي بإجمالي جوائز بلغت 135 ألف دولار للجواد «مقرر»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب أروين شاربي، وقيادة الفارس فابريس فيرون. وتوّج الجواد «سيمسير» لأغا خان، بإشراف المدرب مايكل هالفورد، وقيادة الفارس رونان ويلان، بلقب الشوط السابع، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر لفئة التكافؤ بجوائز بلغت 135 ألف دولار، وأسدل الستار بفوز غودولفين بلقب رابع من خلال الجواد «فيلورم»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، المتوج في الشوط الثامن الذي جرى لمسافة 1400 متر عشبي، بجوائز بلغت 175 ألف دولار.

- بسطت «غودولفين» سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس بطولة ند الشبا.