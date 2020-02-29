الامارات | 55 قارباً تتسابق على لقب «الشراعية 22» للشباب والناشئين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جميرا، اليوم، انطلاق منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثانية)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويشارك في السباق المرتقب 55 قارباً، في فئتي الشباب والناشئين، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عقب نهاية المنافسات مباشرة في مقر السباق في شاطئ نسناس بيتش في جميرا. وأكملت اللجنة المنظمة كل التجهيزات لانطلاقة الحدث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، على أن يبدأ السباق في الساعة الواحدة ظهراً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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