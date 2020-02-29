شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك لامبارد يخطط لمذبحة فى تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، للتخلص من 8 لاعبين فى الصيف المقبل، ضمن خطته لمواصلة إعادة بناء الفريق.

وبحسب صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، يأتى على رأس هؤلاء الحارس كيبا، الذى فشل فى تقديم مستويات جيدة هذا الموسم، وفقد مؤخرًا مكانه فى التشكيل الأساسى للبلوز لصالح الحارس ويلى كاباييرو.

كما يرغب المدرب الإنجليزى فى التخلص من الرباعى روز باركلى وجورجينو وماركوس ألونسو وإيمرسون، بينما سيقيّم مستوى الثلاثى ويليان وكورت زوما وبيدرو من الآن حتى نهاية الموسم.

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ويأتى ذلك بعد سقوط تشيلسى بثلاثية نظيفة على ملعبه ستامفورد بريدج، الثلاثاء الماضى، أمام بايرن ميونخ الألمانى، فى ذهاب دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

كما يحتل البلوز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وأكدت الهزيمة الثقيلة أمام البايرن ما يعرفه لامبارد جيدًا، وأن القائمة التى تسلمها من اللاعبين تحتاج إلى تعديلات عديدة كى يعود تشيلسى لينافس بقوة على أعلى المستويات.

وعلى الرغم من مخاطرة التخلص من هذا العدد الكبير من اللاعبين إلا أن لامبارد يدعم وبقوة فكرة التعديل السريع.

وكان تشيلسى قد تعاقد مع حكيم زياش من صفوف أياكس مقابل 37 مليون جنيه إسترلينى، والذى سينضم للفريق الصيف المقبل. ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة مهمة تجمع رامون إبراهيموفيتش، مالك البلوز، مع فرانك لامبارد خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على احتياجات الفريق فى الموسم المقبل، وأيضا اللاعبين الراحلين فى نهاية الموسم الجارى.