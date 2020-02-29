شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مباريات الزمالك من غير "أولتراس" حاجة تفرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن مباريات الفريق الأبيض التي تخلو من الأولتراس عادة ما تكون شيئا مفرحا مؤكدا أن يوجه لجمهور النادى على الدعم الكبير الذى قدمه لفريقهم أمام الترجى التونسى.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" جمهور الزمالك واعى ومحترم وأشكر اللاعبين اللذين أثبتوا أنهم رجالا على قدر المسئولية التي كانت موكلة لهم".

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خرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه في أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي بنفس النتيجة.