شكرا لقرائتكم الحكم التونسى بن حسانة: هدف بن شرقى صحيح 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الحكم التونسي السابق محمد بن حسانة، على صحة الهدف الثانى لفريق الزمالك، الذى سجله النجم المغربى أشرف بن شرقى، في شباك معز بن شريفية، حارس الترجى، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، وانتهت بفوز الفارس الأبيض، بنتيجة 3 – 1، في ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكان لاعبو الترجى قد اعترضوا بشدة على رضوان جيد، الحكم المغربى للمباراة، بعد تسجيل أشرف بن شرقى، هدف الزمالك الثانى في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، بحجة وجود مخالفة لصالح خليل شمام قائد الفريق التونسي.

قال بن حسانة في تصريحات لإذاعة " ifm" التونسية،:"هدف الزمالك الثانى شرعى، لأن بن شرقى لم يرتكب أي خطأ على خليل شمام، في لقطة الهدف الثانى".

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وعن طرد محمد على بن رمضان، قال الحكم التونسي السابق،:" البطاقة الحمراء، لم تكن في محلها، بن رمضان لم يرتكب أي سلوك مشين تجاه الحكم، وأنصح مسئولى الترجي، بعدم الاحتجاج لدى الكاف على لقطة الطرد، لأن الكاف إذا ما استجاب لطلب الترجي فإنه سيلغي الطرد، لكنه في المقابل سيوقع عقوبة تأديبية على كل من شمس الذوادي و إيهاب المباركي لأنهم اعتدوا على حكم المباراة".

أما عن ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك، فأشار محمد بن حسانة إلى أنها ضربة جزاء صحيحة، وليس فيها أي شك".

سجل ثلاثية الزمالك في مرمى الترجى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، في الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، في الدقيقة 27.

نجح الفارس الأبيض، في تكرار الفوز على العملاق التونسي، بنفس النتيجة، قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، الذى أقيم في الدوحة بقطر.

جدير بالذكر أن، مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسي.