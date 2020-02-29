شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن شطب عضوية عمرو الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك شطب عضوية عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة من النادى الأبيض.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" عدم لعب القمة حافظ على أولادى في الأهلى والزمالك ".

تابع رئيس الزمالك :" لاعيبة الزمالك احرزوا هدفا في أخر دقيقة أمام الترجى وهذا معناه أنهم حصلوا على راحة بشكل جيد".

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خرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه في أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي بنفس النتيجة.