شكرا لقرائتكم نوريتش يتمسك بالبقاء ويتغلب على ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل جمال لويس هدفا رائعا ليمنح نوريتش سيتي المهدد بالهبوط جرعة أمل بالفوز 1-صفر على ضيفه ليستر سيتي المحلق وسط أندية المقدمة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

ويبقى نوريتش في المركز الأخير ولكن بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان بينما يحتل ليستر المركز الثالث بفارق ست نقاط عن مطارده تشيلسي الذي تتبقى له مباراة.

وسدد المدافع غير المراقب لويس كرة ماكرة ليحرز أول هدف لنوريتش من لعب مفتوح منذ أول أيام العام أو بعد أكثر من 700 دقيقة لعب. وحافظ نوريتش على نظافة شباكه لثاني مرة هذا الموسم.

وهز ليستر، الذي غاب عنه الهداف جيمي فاردي بسبب الإصابة، الشباك في الدقيقة 49 عبر كليتشي إيهيناتشو لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي أنه لمس الكرة بذراعه.