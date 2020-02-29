شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش وتسيتسيباس يتأهلان إلى نهائي تنس دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس 2-6 و7-6 و6-1 في نصف النهائي. ويلعب ديوكوفيتش في النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على البريطاني دانيال إيفانس المصنف ال 33 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-3. وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها تسيتسيباس إلى نهائي تنس دبي، حيث سبق وتأهل إلى نهائي النسخة الماضية لكنه خسر اللقب لمصلحة السويسري فيدرر.

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