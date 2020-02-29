زيادة بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الفارس المصري مُودا زيادة على صهوة الجواد «موروكو»، بلقب النسخة التاسعة لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة خمس نجوم، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الفارس زيادة لقب الكأس، وبهذا الفوز تكون قد رجحت كفة ميزان مشاركة الفرسان العرب في البطولة، ونيلهم اللقب للمرة الخامسة عبر تسع دورات شهدتها البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2010.

شهد منافسة الكأس وتوّج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وباتريك عون عن شركة لونجين راعية منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، وعدد من مسؤولي اتحادات الفروسية في الدول العربية وجمع كبير من الضيوف، وجمهور قفز الحواجز.

وجاءت منافسة الكأس من جولتين، وصمم مسارهما بحواجز ارتفاعها 160 سم عند قمة هرم بطولات قفز الحواجز الدولية والأولمبية، وتنافس في الجولة الأولى 38 فارساً وفارسة، وصعد منهم إلى الجولة الثانية 9 فرسان، ونجح الفارس المصري مُودا زيادة في إكمال الجولة الثانية نظيفة في زمن بلغ 50:48 ثانية.

وحصدت الفارسة البريطانية جورجيا تيم، فوزين متتاليين في بطولة النجمتين، وحققت فوزها الأول على صهوة الجواد «زد سفن آسكوت» في المنافسة التأهيلية من جولة واحدة برعاية إسطبلات الشراع، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وسجلت تيم الزمن الأفضل بواقع 0:21 ثانية.

وواصلت الفارسة جورجيا تيم مشاركاتها القوية على صهوة الفرس «إيفيتا» في منافسة من جولة واحدة من فئة الخمس نجوم، على حواجز 145 سم، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ونالت تيم الصدارة مع «إيفيتا» بعد إكمالها الجولة في زمن بلغ 67:29 ثانية.

ويشهد ميدان نادي أبوظبي للفروسية مستضيف فعاليات البطولة، اليوم 4 منافسات تبدأ بمنافسة للفرسان الأشبال، ومن بعدها منافسة للفرسان من فئة الناشئين، والمنافسة الثالثة على كأس الشراع من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز 150 سم من فئة الخمس نجوم، وتختتم فعاليات البطولة بمنافسة كأس الأمم للفرق برعاية لونجين، وتتنافس على ألقابه وجوائزه البالغة 250 ألف يورو، ست فرق من الإمارات والسعودية ومصر وسوريا وألمانيا ونيوزيلندا.

وقال الدكتور غانم الهاجري، إن بطولة الكأس، تعتبر الحدث الأكبر والأبرز ليس على مستوى الإمارات فحسب؛ بل على مستوى دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وأضاف الهاجري: «من أهم أسباب تطور المستوى وإحراز الفرسان لنتائج متقدمة في هذه البطولة هو مشاركة عدد كبير منهم في مجموعة مقدرة من البطولات الدولية ومن مختلف التصنيفات الدولية والتي تشهدها الإمارات خلال الموسم، مما أعطى فرسان القفز من الإمارات والدول العربية فرصة المزيد من الاحتكاك مع كوكبة من الفرسان العالميين والأولمبيين، والوقت الكافي لتجهيز خيولهم بصورة أفضل».