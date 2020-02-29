أرسنال خارج أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع أرسنال مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في اللحظات القاتلة بخسارته أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-2، ليودع أوروبا، ولا سيما انه يحتل مركزاً متأخراً في الدوري الإنجليزي، لا يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الغائب عنه منذ فترة طويلة.

من جهته، بلغ إنتر ميلان ثمن النهائي بفوزه من دون جمهور على ضيفه لودوجوريتس البلغاري 2-1 بسبب تفشي فيروس كورونا، كما ودع أياكس امستردام الهولندي برغم فوزه على خيتافي الإسباني 2-1، وكانت طريق مانشستر يونايتد الانجليزي سهلة بخماسية أمام بروج البلجيكي. وودع بنفيكا البرتغالي بعد تعادله مع شاختار دانيتسك الأوكراني 3-3 (5-4 بمجموع المباراتين)، فيما تأهل إشبيلية حامل اللقب خمس مرات بعد تعادله مع ضيفه كلوج الروماني سلباً (1-1 إياباً).

وفي ثمن النهائي يلعب إشبيلية مع روما الإيطالي، في حين يواجه مانشستر يونايتد مهمة سهلة في مواجهة لاسك النمساوي المغمور، وإنتر ميلان مع خيتافي.وبعد فوزه ذهاباً بهدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، وجد أرسنال نفسه متأخراً بالنتيجة عينها في لندن، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

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وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الجابوني بيار ايمريك أوباميانج هدف التقدم بكرة اكروباتية جميلة من داخل المنطقة (113)، لكن قبل دقيقة على انتهاء الشوط الثاني، سجل المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي، هدف التأهل (119)، قبل أن يهدر أوباميانج فرصة ذهبية لاستعادة بطاقة التأهل.

وبحسب شبكة «سكواكا»، فإن هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يودع فيها أرسنال مسابقة أوروبية بعد فوزه في لقاء الذهاب خارج ملعبه.

من جهته، قال أوباميانج عن إهدار الفرصة: «لا أعرف. كنت أشعر بحالة سيئة للغاية. هذا يمكن أن يحدث، لكنني لا أعرف كيف أهدرت هذه الفرصة. لقد كنت متعباً وأعاني بعض التشنجات في قدمي، إلا أن هذا ليس عذراً».