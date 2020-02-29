فورمولا في فيتنام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو جائزة فيتنام الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، إنهاء الأعمال في حلبة هانوي التي أصبحت جاهزة لاستضافة الحدث للمرة الأولى في موعده المقرر سابقاً في الخامس من إبريل/نيسان، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المدير التنفيذي لسباق جائزة فيتنام الكبرى لي نغوك تشي في بيان أنه «انتهت الأعمال في حلبة هانوي للفورمولا واحد ليس في الموعد المحدد وحسب، بل بحسب جميع معايير السلامة».

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