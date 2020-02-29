شكرا لقرائتكم خبر عن أنظار الهواة تتجه إلى قمة الإمارات ودبا الحصن اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تغلب الحمرية على ضيفه التعاون بهدف وحيد حمل توقيع الإيفواري عمر بيريتي في الدقيقة 64 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الحمرية في افتتاح مواجهات الأسبوع ال15 لدوري الدرجة الأولى، وبهذا الفوز يواصل الحمرية زحفه نحو المقدمة رافعاً رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

بقي التعاون قابعاً في ذيل المؤخرة بنقطتيه السابقتين، وأدار المباراة الحكم ناصر العلي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب التعاون ماجد العزيزي بسبب الخشونة الزائدة .

وفاز البطائح على العروبة 3-2 بعد مباراة ماراثونية مثيرة سجل للبطائح البرازيلي اليكسندر هدفين في الدقيقة 31 و34 وعادل أحمد في الدقيقة 22 ، فيما أحرز هدفي العروبة الفرنسي هاري نوفيللو، وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى 23 نقطة ويبقى العروبة عند نقاطه ال14 السابقة، وأدار المباراة الحكم أحمد بلال ..

وعلى ملعب الذيد تغلب مسافي على أصحاب الأرض بهدفين دون رد سجلهما إبراهيما دياكيتي في الدقيقة 29 وربيع علي في الدقيقة 37 ليرفع مسافي رصيده إلى عشر نقاط ويبقى الذيد برصيد 14 نقطة، وأدار المباراة الحكم عبد الله ناجي.

ختام مثير

وتختتم الجولة 15 مساء اليوم حيث يلتقي الإمارات المتصدر مع وصيفه دبا الحصن ، فيما يواجه دبا الفجيرة مصفوت والمباراتان تقامان في الخامسة والنصف مساء .

وتتجه الأنظار إلى ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة حيث يستضيف قمة الهواة، وهي مباراة حاسمة وتحدد بصورة كبيرة مستقبل بطاقتي الصعود لدوري الخليج لعربي كون الفريقين المرشحين البارزين للانضمام لأندية المحترفين في الموسم المقبل.

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ويملك الإمارات 33 نقطة في المركز الأول وهو الأقرب للحصول على البطاقة الأولى للصعود لكن كل مكتسباته وكل ما حققه من نتائج جيدة سيذهب أدراج الرياح إن لم يحسن التعامل مع الأمتار الأخيرة والتي تبدأ اعتباراً من جولة اليوم.

وحال بدأ الإمارات يفقد النقاط فقد يصعب على جوجيكا إيقاف تسربها فيجد الفريق الذي تقدم الجميع نفسه يتراجع ويصعد آخرون مكانه، وهذا ما لايرغب فيه المدرب والإدارة واللاعبون والجمهور، ولذلك أعد «الصقور» العدة للمباريات المتبقية من عمر المنافسة ولمباراة اليوم تحديداً وهو سيتعامل مع كل جولة على اعتبار أنها نهائي ككأس.

وتحول نادي الإمارات إلى خلية نحل في الفترة الماضية، فالإدارة كثفت وجودها والجهاز الفني ضاعف العمل على الجانب النفسي بالذات وحذر المدرب اللاعبين من التراخي في المباريات المتبقية، مذكراً بأن الدوري لم ينته فيما عملت اللجنة الثقافية على حشد الجماهير وتواصلت مع الأندية الاجتماعية والمؤسسات والشركات من أجل حشد الجماهير.

ويخطط الإمارات إلى الفوز وتوسيع الفارق إلى ست نقاط وهو سيضمن بنسبة كبيرة جداً الصعود حال كسب جولة الحصن ويستعيد الفريق عناصر مؤثرة جداً على غرار سعد سرور وسيلفا وخالد خميس والنعيمي.

وعلى الجانب الآخر، فمباراة اليوم تعتبر مصيرية للحصن وهي الأهم في مشواره بالدوري والفوز فيها يمنحه الصدارة إلى جانب أنه سيتساوى مع الصقور في عدد النقاط وهو يملك 30 نقطة حالياً، والانتصار سيكون له تأثير معنوي كبير، فالحصن سيكون أول فريق ينتصر على الصقور وسيعزز حظوظه في الصعود بصورة كبيرة جداً، وفي المقابل فالخسارة ستفتح الباب لفرق الحمرية والبطائح ودبا الفجيرة من جديد وستقلص الفارق معهم .

ولا يرغب المدرب سليمان البلوشي في أي تعثر بهذه المرحلة خصوصاً بعد اقتراب الفريق من تحقيق هدفه.

مواجهة مهمة

وفي ملعب دبا الفجيرة يستضيف النواخذة مصفوت في مباراة مهمة للأول لأنه يسعى من خلالها إلى العودة للطريق الصحيح والإبقاء على حظوظه قائمة في الترشح وكان دبا تعادل في الجولة الأخيرة مع البطائح وهو يملك 22 نقطة في المركز الرابع ، فيما يسعى مصفوت إلى تحسين ترتيبه في البطولة وهو يحتل المركز السادس حالياً برصيد 16نقطة ويحدوه الأمل في الوصول إلى النقطة 19 بنهاية مباراة اليوم.