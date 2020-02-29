جميرا تحتضن سباق دبي الشراعي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ جميرا اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية مع انطلاق منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019-2020.

ويشارك في السباق اليوم 55 قارباً ستتنافس على المراكز الأولى في السباق الذي يجمع فئتي الشباب والناشئين، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأول في كل فئة عقب نهاية المنافسات مباشرة في مقر السباق في شاطئ نسناس بيتش في جميرا، والذي استضاف فعاليتين هذا الأسبوع منها سباق اليوم ومراحل بطولة دبي المفتوحة -كايت سيرف.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لانطلاقة الحدث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث يبدأ السباق في تمام الساعة الواحدة ظهرا ويسبق البداية انعقاد الاجتماع التنويري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في شاطئ نسناس بيتش قبل التوجه إلى نقطة تجمع المشاركين وخط البداية.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إنه يتوقع أن تجيء مراحل السباق اليوم مثيرة بين المشاركين في الفئتين الشباب والناشئين لأن السباق يمثل المرحلة الأخيرة في الموسم وآخر ظهور لهذه الفئة بالموسم الحالي 2019-2020.

وأشار القمزي إلى أن اللجنة المنظمة وفي إطار حرصها على إنجاح الحدث عملت على اختيار المسار الذي يناسب هذه القوارب وطبيعة وحالة البحر وسرعات الرياح التي يتوقع أن تأتي ملائمة لظروف السباق والحدث.