أندية الشارقة بعد حفل التميز: شكراً سلطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توجه رؤساء أندية الشارقة الحائزة جوائز برنامج التميز في نسخته الثالثة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى اللجنة العليا للبرنامج برئاسة الدكتور غانم الهاجري، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الحائز على جائزة التميز في الإنجازات الرياضية على مستوى بطولات كرة القدم، إضافة إلى بطولات الألعاب الجماعية والألعاب الفردية بمنظومة العمل، وقال إن جميع أبناء النادي كانوا شركاء في التميز الذي حازه نادي الشارقة، وتمنى مزيداً من الإنجازات خلال الفترة القادمة على مستوى جميع الألعاب. واعتبر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن حصول ناديه على ثنائية التميز في فئة الإعلام والاتصال وفئة الإدارة الاستراتيجية، يعد حافزاً ودافعاً للأفضل في المستقبل، وقال: «كل الشكر إلى جميع أبناء النادي وعلى رأسهم مجلس الإدارة، وجميع العاملين في النادي من مدربين وإداريين وأجهزة طبية، بكل تأكيد سيكون القادم أفضل، إن سعادتنا تستمد نوعاً من الخصوصية في كوننا النادي الرياضي المتميز في فئة الإعلام، وهذا يدل على تواصلنا مع مختلف وسائل الإعلام التي تستحق منا كل الشكر والتقدير».

وقال الدكتور طارق بن خادم رئيس نادي الثقة للمعاقين: «سعادتنا كبيرة بالحصول على لقب النادي التخصصي المتميز على مستوى الإنجازات الرياضية، وإن ما تحقق من إنجازات وبطولات جاء بفضل جهود أبناء النادي من لاعبين وأطقم فنية وإدارية».

وقال الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد: «سعادتنا كبيرة بالتميز في حصد 3 جوائز هي جائزة التميز في الإعلام والاتصال وفي معيار الأنشطة الثقافية والمجتمعية أيضاً»، وأكد أن جائزة التميز تعد دافعاً وحافزاً للأفضل.

وقال سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام إن الحصول على لقب النادي الرياضي الأكثر تطوراً سيكون انطلاقة جديدة للنادي، وتطلعاً للأفضل في السنوات القادمة، موضحاً أن لقب الأنشطة الثقافية والمجتمعية أكبر دليل على أن نادي المدام يهتم بالأنشطة الرياضية والثقافية على حد سواء، وأشاد بجهود كل أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم الراشدي نائب رئيس النادي، وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، وكل الأعضاء وجميع العاملين في النادي.

وقال أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، الحائز لقبي القيادة الاستراتيجية والإدارة الرياضية ورعاية اللاعبين: إن الجائزتين ستمنحان فريق العمل في النادي، مزيداً من الدوافع لأجل تقديم الأفضل في المستقبل، وأكد أن العمل الإداري المميز يسهم في مواكبة العمل على تحقيق أهداف النادي. أما نادي اتحاد كلباء الذي مثله علي كانو في الحفل، فقد أشاد ببرنامج التميز وأثنى على كافة الجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي في خلق التنافس الشريف بين الأندية واللجنة العليا للبرنامج، وقال: «سعداء بالحصول على جائزة معيار الإدارة الفنية، ورعاية اللاعبين والتميز حول هذا الخصوص، سينعكس مستقبلاً على جميع ألعاب النادي».