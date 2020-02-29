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الهـلال يوسـع صدارته للدوري السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي


وسع الهلال الفارق بينه وبين غريمه النصر في صدارة دوري «كأس الأمير للمحترفين»؛ (الدوري السعودي) إلى 5 نقاط؛ بعد فوز الهلال على التعاون بهدف دون رد، وتعثر النصر بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام ضيفه أهلي جدة في افتتاح الجولة ال20 من البطولة.
وأصبح للهلال 47 نقطة في كرسي الصدارة، وللنصر 42 نقطة قبل 10 جولات من النهاية، في حين رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ثالثاً.
يدين الهلال بفوزه الصعب لنجمه الدولي سالم الدوسري الذي خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16؛ بعد مواجهة مع حارس التعاون كاسيو.
وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد حضرت الإثارة بجميع فصولها بين النصر وضيفه الأهلي؛ حيث تمكن الضيوف من إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل، عن طريق محور ارتكاز النصر بيتروس بالخطأ في مرماه «31»، وعمر السومة من ركلة جزاء (42)، واستطاع البرازيلي جوليانو دي باولا العودة بالنصر في الشوط الثاني؛ عندما سجل هدفين «57 و65».
هذا وتستكمل الجولة اليوم بقمة تجمع اتحاد جدة الثالث عشر بالشباب الثامن على ملعب الجوهرة المشعة.

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