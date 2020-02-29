«سيكريت أدفايزر» يتوج بـ «ند الشبا».. و«بندر» بكأس آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصلت خيول جودلفين تفوقها، وتمكنت من تحقيق 4 انتصارات، في السباق التاسع بكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول على مضمار ميدان العالمي، بعدما تفوقت الخيول «ويل أوف ويسدوم» و«ستار سفاري» و«سيكريت أدفايزر» و«فيلورم» وأهدت الإسطبل الأزرق 4 بطولات في الأشواط الثاني والثالث والخامس والثامن، وتضمن سباق الكرنفال التاسع 8 أشواط مجموع جوائزها مليون و330 ألف دولار، وخُصصت كل الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة عدا الأول فكان للخيول العربية.

تمكن «سيكريت أدفايزر» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، من التتويج بكأس ند الشبا في الشوط الخامس الذي جرى للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة على المسار العشبي، وبلغ مجموع جوائزه 300 ألف دولار وجرى لمسافة 2810 أمتار، وشارك به 9 خيول.

وقاد الفارس وليام بيوك «أدفايزر» لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 2:55:64 دقيقة، وبفارق 1.25 طول، محققاً ثاني فوز له على التوالي في مشاركاته الأخيرة.

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من «دبي فيوتشر» و«دبي هورايزون»، وكلاهما لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارسين هاري بنتلي وكريستوف سوميلون على الترتيب.

وتمكن الفحل «بندر» للوثبة للسباقات، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وقيادة المدرب ماجد الجهوري، من التتويج بالجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة «ج 1»، التي أقيمت بالشوط الأول لمسافة 2000 متر.

وقطع «بندر» مسافة الشوط في زمن بلغ 2:16:84 وبفارق بلغ 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني «آر بي تكساس هولد إي إم» المملوك لبايرلي للسباقات بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، وجاءت في المركز الثالث الفرس «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون.

وتوج المهر «ويل أوف ويسدوم» لجودلفين ببطولة ميدان كلاسيك في الشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1600 متر «قوائم»، وشارك به 14 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار، وقطع المهر البطل بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:35:87 وبفارق رقبة.

وتوج المهر «بارسيموني» لريدام للسباقات، ببطولة كيرلين للتكافؤ التي أقيمت في الشوط السادس الذي جرى لمسافة 2000 متر على المسار الرملي، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وبإشراف المدرب دووج أونيل، قاد الفارس وليام بيوك الجواد البطل لقطع مسافة الشوط في زمن 2:05:05 دقيقة وبفارق 2.75 طول.

وتمكن «ستار سفاري» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، من التتويج بالشوط الثالث الذي جرى لمسافة 2000 متر على المسار العشبي «تكافؤ» وشارك به 10 خيول.

وبقيادة الفارس مايكل بارزالونا، قطع «ستار سفاري» مسافة الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار في زمن قياسي بلغ 1:59:80 دقيقة، متفوقاً على منافسيه بمسافة بلغت طولاً واحداً.

وتوج «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب إروين شاربي، بكأس الشوط الرابع الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، وشارك به 9 خيول، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وقاد الفارس فابريس فيرون الجواد ذا السنوات الخمس للفوز، بعدما قطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:38:88 وبفارق طول واحد.

وتوج الجواد «سيمسير» لأغا خان، بإشراف المدرب مايكل هالفورد بطلاً للشوط السابع الذي جرى لمسافة 2000 متر، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «سباق التكافؤ»، وشارك في هذا الشوط العشبي 11 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وقطع «سيمسير» بقيادة الفارس رونان ويلان مسافة الشوط في زمن بلغ 2:00:06 دقيقة وبفارق نصف طول، وجاء في المركز الثاني المهر «دبي أيكون» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة هاري بنتلي.

وذهب الفوز بآخر أشواط الأمسية إلى «فيلورم» لجودلفين الذي قدم أداءً طيباً وفاز بالسباق الثامن الذي جرى لمسافة 1400 على المسار العشبي بمشاركة 14 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وحقق «فيلورم» فوزه بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس مايكل برزالونا في زمن بلغ 1:22:42 دقيقة وبفارق 2.75 طول عن صاحب المركز الثاني «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، وجاء ثالثاً «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة جيم كرولي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «سكريت أدفايزر» جواد مميز، وانتقل خلال السباق بشكل جيد، وكان الفارس وليام مقتنعاً بأن المتصدر سيتراجع، وانطلق مسرعاً حينما طلب منه وليام وأظهره قدراته التحملية حينما اقترب منه الحصان الآخر.

وتابع: ««سيكريت أدفايزر» جواد صعب التدريب، وبالتالي كل الفضل يعود إلى الفريق الذي أحسن التعامل معه، وتحسن أداؤه في الإسطبل وتطور مع التقدم في العمر، أعتقد بأنه بات الآن قريباً من المنافسة بسباق ج2 دبي جولد كب، وإذا لم تتح الفرصة للجواد للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، فإنني متأكد من أننا سنمضي به في طريق سباقات التحمل بالعودة إلى أوروبا ثم نعود به في الشتاء المقبل».