شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المدام يزور مرضى السرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام الثقافي الرياضي بالتعاون مع مبادرة «شكراً لعطائك» وفريق غاية التطوعي زيارة لمرضى السرطان في مستشفى دبي تحت شعار (الخير فينا) حيث التقى المشاركون بالمرضى والكادر الطبي والإداري وقدموا لهم الهدايا والورود، وذلك بهدف التخفيف عن المرضى وزرع الابتسامة والفرح على قلوبهم.

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية التي ينفذها النشاط الثقافي بنادي المدام، وشارك في الحملة خولة محمد المرزوقي وسيف الرحمن أمير وريم بوخيمة وزينب الجنيبي وعلياء المرزوقي وبشرى عبيد البريكي ومنى خليفة حماد وشيخة محمد صياح وسلمى إبراهيم مبارك والدكتور عبدالله الشيباني وعفراء الكتبي وحسام الزعبي والدكتور محمود نسيم ورضوان الشباني.

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