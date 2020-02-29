صراع إماراتي أمريكي على ألقاب النسخة الأولى لكأس السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ميدان الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة كأس السعودية العالمية لسباقات الخيل في دورتها الأولى، وسيكون الحفل مسرحاً لصراع شرس بين صفوة الخيول في العالم، تتقدمها خيول الإمارات، فيما تدفع أمريكا بمجموعة من أفضل خيولها أملاً في التتويج بألقاب السباق، ويقود جواد جودلفين «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، خيول الإمارات، فيما يتقدم «ماكسيمام سيكيورتي» المجموعة الأمريكية، برفقة مجموعة من الخيول الفائزة بسباقات الفئة الأولى من مختلف قارات العالم، تتنافس على 8 سباقات في الحفل، في أكبر تجمع من نوعه في السعودية، حيث يمثل ذلك أكبر أحداث الفروسية في المملكة، لذا رُصد له جوائز تصل قيمتها إلى 29.2 مليون دولار.

ويحمل 4 من الخيول علم دولة الإمارات، في السباق الرئيس في الحفل الذي يمتد لمسافة 1800 متر على الرمل، بجوائز تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وجاءت قرعة الشوط الرئيسي في النسخة الأولى لكأس السعودية العالمية بالنسبة للخيول الإماراتية كما يلي: البوابة رقم 3 لحصان جودلفين «بن بطل»، والبوابة 4 للجواد «نورث أمريكا»، والبوابة رقم 13 للجواد «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي، والبوابة رقم 5 للحصان «جرونكوسكي»، ووضعت القرعة الخيول الأمريكية في بوابات متقاربة.

ورفع حصان جودلفين «بن بطل» بإشراف سعيد بن سرور، التحدي بفوز رائع على في أول مشاركة له على الرمل، وذلك في الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم (ج 2) على مسافة 9.5 فيرلونج، يوم 6 فبراير الماضي بمضمار ميدان، علماً بأن ابن «دباوي» سبق واستهل هذا العام بتحقيق فوز كاسح في أول مشاركة له في الموسم عبر سباق سنجسبيل ستيكس «ج 2» لمسافة 9 فيرلونج، وهو أحد 8 سباقات على العشب كسبها الجواد البالغ من العمر ست سنوات.

ويذكر أن «بن بطل» حقق فوزه الأول بالفئة الأولى في سباق دبي تيرف في 2018، وواصل التفوق على المستوى الأعلى في نفس العام في سباقي جروسر دالماير برايس، وكولفيلد ستيكس.

وتعليقاً على سباق اليوم، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «هذه هي النسخة الأولى من كأس السعودية، وأول سباق دولي في المملكة، وبالتالي فإن الفوز به يعني الكثير، ونتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات عبر هذا السباق».

وأضاف: «أتطلع إلى أداء جيد من بن بطل، فهو جواد استثنائي بالنسبة لنا وحقق الفوز في ثلاثة سباقات من الفئة الأولى». وتابع: «عاد بن بطل من الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم في حالة طيبة، وتعامل مع الرحلة إلى السعودية بشكل جيد، ونعلم أن هذا السباق سيكون أصعب بكثير من مشاركته الأولى على الرمل، هو جواد يجيد الانطلاق بسرعة من البوابة، وسيكون تفادي الرمل المتطاير عنصراً مهماً في التعامل مع المنافسين».