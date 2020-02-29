شكرا لقرائتكم خبر عن «التحريات» بطل دواثلون شرطة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة الدواثلون للسيدات، ضمن بطولات مدير قطاع الأمن الجنائي الرياضية لعام 2020 التي نظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع، وحل فريق مديرية شرطة العاصمة ثانياً ومديرية شرطة الغربية ثالثاً.

وشارك في البطولة 27 لاعبة، وشملت الدواثلون للسيدات، سباق الجري لمسافة كيلومترين، و5 كيلومترات، وسباق الدراجات الهوائية، ثم سباق الجري لكيلومتر واحد.

وكرمت الفرق واللاعبات النقيب فاطمة خميس الحوسني ضابط إداري من مديرية شرطة المناطق الخارجية، والتي أكدت أهمية الرياضة بالنسبة للعنصر النسائي خاصة أنها تشهد اهتماماً كبيراً بين الأنشطة التي تنظمها شرطة أبوظبي.

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