البريطاني ياتس بطلاً لطواف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي، مساء أمس الأول، إلغاء المراحل المتبقية من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من الجنسية الإيطالية، وتم إخضاع جميع المشاركين في السباق للفحوض الطبية اللازمة وإقامة حجز صحي بفندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين للشخصين المصابين.

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عبر بيان مشترك من إدارة السباق ورئيس لجنة المفوضين اعتماد نتائج الطواف بعد قرار إلغاء المرحلتين الأخيرتين، واعتمدت إدارة السباق نتيجة الطواف حتى نهاية المرحلة الخامسة التي أقيمت أمس الأول بناء على المادة 2.2.029، وبالتالي فوز البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت بلقب النسخة الثانية من الطواف، بعدما كان قد تصدر الترتيب العام للطواف بعد مرور 5 مراحل، فيما جاء في المركز الثاني السلوفيني تادي بوغاتشار دارج فريق الإمارات، وفي المركز الثالث الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو.