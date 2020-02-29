زايـد بـن هـزاع يفتتـح البطـولــة الدولـيـة للناشئيـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، في ملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، بطولة الكأس الدولية الحادية عشرة للناشئين لكرة القدم، التي تحمل اسمه، وتشهد مشاركة 6 فرق تحت 15 سنة، ممثلة في فرق أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي مستضيف البطولة، بجانب 5 فرق خارجية، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتختتم غداً الأحد، ورصدت لها الجوائز القيمة. حضر الافتتاح بجانب الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي.

ورحب الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بكافة المشاركين من الفرق المحلية والخليجية الشقيقة والأوروبية الصديقة، متمنياً للضيوف طيب الإقامة في بلدهم الثاني، والتوفيق لكافة المشاركين في البطولة، ومشيداً بجهود إدارة نادي أبوظبي الرياضي، وحرصها على استمرار البطولة السنوية التي بلغت عامها الحادي عشر، وسط نجاحات متواصلة وسط اهتمام كبير من العائلات وأولياء الأمور والمعلمين المشاركين؛ لتشكل رسالة تربوية مجتمعية.

وبدوره، أكد محسن محفوظ بأن رعاية وحضور الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لحفل الافتتاح أعطيا البطولة نوعاً من الاهتمام بجيل المستقبل بعد أن بلغت عامها ال11 على التوالي، والذي يمثل دليلاً على الفوائد المكتسبة لجميع المشاركين واللاعبين، ونجاح البطولة وتطورها من نسخة إلى أخرى.

من جانبه، أشاد طلال الهاشمي بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري الذي بقيت تحققه بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الكروية السنوية لفرق المراحل العمرية، التي تشهد مشاركة سنوية مميزة، وسط اهتمام كبير من راعي البطولة واهتمام نادي أبوظبي الرياضي، والذي يمثل استثماراً لاهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس، ومؤكداً بأن البطولة السنوية قدمت المواهب لأندية أبوظبي ولكرة القدم الإماراتية.