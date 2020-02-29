شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يغادر بطائرة خاصة لمواجهة الدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو تغادر بعثة فريق نادي الشارقة في الرابعة من عصر اليوم بطائرة خاصة إلى الدوحة لمواجهة فريق الدحيل في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.ويترأس البعثة الشرقاوية عبيد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وتضم محسن مصبح رئيس شركة الكرة ونائبه محمد سعيد بوزنجال مشرف الفريق.وسيكون البرازيلي إيجور ضمن القائمة التي قد تشهد عودة لاعب الوسط محمد عبدالباسط.

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