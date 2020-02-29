إقبال كبير على المشاركة في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد النسخة ال12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق من 11 إلى 17 من شهر إبريل/نيسان المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إقبالاً واسعاً للتسجيل للمشاركة في منافساتها من نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة سيغلق في مطلع مارس/آذار المقبل، داعياً الرياضيين للتسجيل بأسرع وقتٍ ممكن؛ نظراً لأن أعداد المشاركات محدودة.

وستبقى فرصة التسجيل مفتوحة للتسجيل حتى إغلاق باب التسجيل في 1 إبريل المقبل، ومنذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في مطلع العام الجاري تحت شعار: «أبوظبي. الطريق إلى المجد»، أقبل الرياضيون من مختلف أنحاء العالم للتسجيل، انطلاقاً من حرصهم على الوقوف على بساط منافسات البطولة أملاً بالظفر بلقبها، والفوز بجوائزها المجزية، وتحسين تصنيفهم العام ضمن سلسلة التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها ال12 ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة للأبطال، وحلم لنجوم اللعبة، وفعالية مفضلة لجماهير الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم؛ نظراً لما تقدمه من جرعة كبيرة من الحماس.

وترحب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالرياضيين من مختلف الجنسيات ضمن فئات متنوعة من بينها فئات الصغار والناشئين والباراجوجيتسو والأساتذة والمحترفين والتي تضم جميعها نخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم. وستختتم البطولة موسم الجوجيتسو العالمي 2019-2020.