شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتصدر الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز الزوراء على الكهرباء بهدف نظيف سجله مهند عبدالرحيم في الدقيقة 50 ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت من دون جمهور بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

واعتلى فريق النفط صدارة الدوري، بفوزه على مضيفه الميناء، بهدفين سجلهما محمد داود في الدقيقتين 24 و74،

وفاز فريق نفط الجنوب على ضيفه فريق أربيل سجله المحترف المغربي عمر منصوري في الدقيقة 17، والحدود على ضيفه فريق نفط الوسط بهدف علي حسين فندي في الدقيقة السادسة.

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