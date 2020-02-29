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منتخب الناشئين يختتم معسكره الخارجي في البحرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للناشئين معسكره الخارجي الذي أقيم في البحرين خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير/‏شباط الجاري، استعداداً للمشاركة في المهرجان الخليجي لمنتخبات الناشئين الذي سيقام الشهر المقبل في . وخاض أبيض الناشئين مواجهتين وديتين أمام نظيره البحريني فاز بالأولى بهدفين لهدف، فيما خسر الثانية برباعية مقابل هدف.

وضمت قائمة منتخبنا في معسكر البحرين 22 لاعباً هم: عبدالرحمن خميس التميمي، زايد محمد المهري، نهيان عمران سالم (بني ياس)، حمد حسين المنهالي، ناصر عمران المرزوقي، عمر خليل الجنيبي، وليد مال الله الحمادي (الجزيرة) محمد جمعة المنصوري (رأس الخيمة)، سعيد عامر خميس، عبدالله أحمد البلوشي، هلال أحمد محمد (الشارقة)، أحمد محمد بن كته، غيث عبدالله المشرخ، سيف محمد بن خائف، علي جابر صياح (شباب الأهلي دبي)، راشد عمار الشامسي (عجمان)، علي جمال الخزيمي، خليفة محمد الظنحاني (العروبة)، وإبراهيم جاسم كرم، سهيل خالد عبيد (النصر)، مايد جابر البلوشي، حسين محمود لنجاوي (الوصل).

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