شباب الأهلي يعود إلى لغة الانتصارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشامخة: أحمد السيد

حافظ شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي على فارق الخمس نقاط مع العين الوصيف، بعدما حقق «الفرسان» فوزه الأول بعد خمس مباريات من دون فوز في كافة المسابقات، وجاء على حساب بني ياس بهدف من دون رد من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 17 على استاد بني ياس بالشامخة.

سجل أحمد خليل هدف شباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 39 نقطة معززاً موقعه في الصدارة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 20 نقطة في المركز التاسع.

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وكان شباب الأهلي تعادل في مباراة وخسر 4 مباريات في آخر 5 مباريات له في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال آسيا، لذلك كان مصراً أمس على الفوز رغم أن مستواه لم يكن مقنعاً.

وتواجد البرازيلي ليوناردو مهاجم شباب الأهلي على دكة البدلاء بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وفضل الجهاز عدم المجازفة بالزج به في التشكيل الأساسي للمباراة، وفي الجانب الآخر شارك فواز عوانة قائد بني ياس من ضربة البداية عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل المباراة.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها أحمد خليل ورجحت كفة فريقه أبرز اللقطات في الشوط الأول، حيث وضعها مهاجم شباب الأهلي بكل ثقة على يسار فهد الظنحاني حارس بني ياس أفضل ما فعله شباب الأهلي، الذي كاد يضاعف النتيجة بعد أن صد القائم تصويبة خليل صاحب الهدف «76».